Президент Володимир Зеленський зауважив, що емоції під час війни завжди мають бути стримані, попри те, що в інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів відносно інформації про відступ росіян з Херсону. Він пояснив якою ціною вдається вигнати ворога з окупованих територій.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Він не став “годувати ворога всіма деталями” наших операцій, проте наголосив, що коли буде результат, кожен обов’язково про це дізнається.

Очільник держави закликав зрозуміти, що ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить «жестів доброї волі». Українське військо усе це виборює.

“А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв”, – пояснив він.

В інтересах всієї нашої землі та задля того, щоби втрат було якнайменше, за словами президента, “рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику”.

Додавши, що саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст. Проте це буде наслідком зусиль, оборонних операцій — тих, які зараз тривають та тих, які ще планують.

Водночас президент окремо застеріг “будь-кого в Москві, хто приймає рішення” про те, що спроба підірвати Каховську ГЕС “означатиме оголошення росіянами війни всьому світу”.

Окрім цього, він повідомив про триваючи переговори з західними союзниками щодо посилення системи ППО для захисту українського неба від російських ракет.

У своєму відеозверненні глава держави торкнувся теми “зернового коридору”, зазначивши, що Україна працює над розширенням та продовженням угоди.

Раніше зявилась інформація про те, що російським військовим наказали “відійти” з Херсонської області на лівий берег ріки Дніпро. Херсон знаходиться на правому березі.