Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram
За його словами, 3 вересня росіяни з артилерії обстріляли село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Зазначається, що всього нарахували понад 50 вибухів.
Водночас як запевнив голова ОВА, жертви серед цивільного населення відсутні.
Також російські війська обстріляли територію біля села Кам’янська Слобода Новгород-Сіверської громади.
Нагадаємо, що Чернігівська область потребує відновлення понад 4479 житлових об’єктів: це 1029 багатоповерхівок та 3231 приватний будинок.
- Організація Repair Together влаштувала рейв-прибирання у зруйнованому клубі села Ягідне на Чернігівщині.
- Нагадаємо, #Букви проаналізували, чим харчувалися російські військові та прикладі продуктів, які вони привезли з собою, а не забрали у місцевих під час окупації села Ягідне Чернігівської області.
- Також #Букви пройшлися місцями проживання росіян у селі Ягідне Чернігівської області та побачили розібрані та знищені автомобілі місцевих жителів, зруйновані та розграбовані будинки та хвостовик від “Смерчу” посеред городу.