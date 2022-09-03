Російські військові здійснили масований обстріл Новгород-Сіверської громади Чернігівської області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram

За його словами, 3 вересня росіяни з артилерії обстріляли село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Зазначається, що всього нарахували понад 50 вибухів.

Водночас як запевнив голова ОВА, жертви серед цивільного населення відсутні.

Також російські війська обстріляли територію біля села Кам’янська Слобода Новгород-Сіверської громади.

Нагадаємо, що Чернігівська область потребує відновлення понад 4479 житлових об’єктів: це 1029 багатоповерхівок та 3231 приватний будинок.