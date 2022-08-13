Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
За його словами, Миколаїв обстріляли близько 8 вечора: “В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З’ясовуємо наслідки”, — написав мер.
Також за даними Сєнкевича, наразі відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу.
Раніше “Суспільне” сповіщало про звуки вибухів у Миколаєві о 20:02. Повітряну тривогу в місті та області оголосили о 20:10, а тривала вона до 21:01.
Зауважимо, що вдень 13 серпня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв про переміщення всього керівного складу росіян на лівий беріг Дніпра: “Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра”, — написав він.
- 13 серпня близько 15:40 на території тимчасово окупованого Маріуполя пролунав потужний вибух, який почули всі місцеві мешканці. Як виявилося згодом причиною стала детонація авіабомби в пункті приймання металобрухту.
- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому Мелітополі. Він заявив, що працюють партизани: “Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста”, — сказав він.
- 13 серпня, у тимчасово окупованій Новій Каховці на території Херсонської області було чутно вибухи. У Херсонській ОВА зазначають про “прильоти” по позиціях російських окупантів у місті.