Увечері 13 серпня російсько-окупаційні війська знову завдали удару по місту Миколаїв. Зазначається, що влучання ракети відбулося поблизу житлового будинку.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, Миколаїв обстріляли близько 8 вечора: “В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З’ясовуємо наслідки”, — написав мер.

Також за даними Сєнкевича, наразі відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу.

Раніше “Суспільне” сповіщало про звуки вибухів у Миколаєві о 20:02. Повітряну тривогу в місті та області оголосили о 20:10, а тривала вона до 21:01.

Зауважимо, що вдень 13 серпня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв про переміщення всього керівного складу росіян на лівий беріг Дніпра: “Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра”, — написав він.