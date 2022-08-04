Росіяни атакували територію Дніпропетровської області. Цього разу під ворожий удар потрапили Нікопольський та Криворізький райони. Зокрема російські війська двічі обстріляли місто Нікополь. Внаслідок "прильотів" 60 снарядів з "Градів" пошкоджено майже 50 будинків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, наразі інформація щодо постраждалих відсутня: “Один будинок знищено, майже 50 — пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали. Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.”, — написав Резніченко.

Він додав, що в місті росіяни також пошкодили дві лінії електропередач. Зараз без світла перебувають більш ніж 3 000 нікопольців. Втім, на місці вже працюють аварійні бригади електриків.

Водночас у Криворізькому районі ворог накрив “Ураганами” Карпівську та Широківську громади. У Широкому є руйнування житлових будинків та поранена 44-річна жінка: “Їй надали допомогу — лікується вдома”, — сказав голова ОВА.