Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, наразі інформація щодо постраждалих відсутня: “Один будинок знищено, майже 50 — пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали. Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.”, — написав Резніченко.
Він додав, що в місті росіяни також пошкодили дві лінії електропередач. Зараз без світла перебувають більш ніж 3 000 нікопольців. Втім, на місці вже працюють аварійні бригади електриків.
Водночас у Криворізькому районі ворог накрив “Ураганами” Карпівську та Широківську громади. У Широкому є руйнування житлових будинків та поранена 44-річна жінка: “Їй надали допомогу — лікується вдома”, — сказав голова ОВА.
- Нагадаємо, що російські війська продовжують завдавати ударів по території України. 4 серпня атаки зазнала територія міста Миколаїв.
- Також через значні втрати російські військові поповнюють свою піхоту мешканцями тимчасово окупованих міст Луганської області. Чоловіків, які не встигли евакуюватися в підконтрольні Україні регіони, росіяни примусово направляють у військкомати.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни можуть використовувати найбілішу у Європі атомну електростанцію – тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі – щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи.