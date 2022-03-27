Російські окупанти здійснили обстріл власних позицій в Попасній. Ворог намагався штурмувати місто Луганської області, але відкрив проти себе мінометний вогонь.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупантам частково вдалося закріпитися в Рубіжному та Попасній, проте їх продовжують вибивати Збройні сили України. У деяких районах тривають вуличні бої. Втрати ворога після атаки на власні позиції артилерією уточнюються.

У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному ворог пошкодив 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Вони також атакували школу поблизу Лисичанська, інфраструктуру станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста.

Через агресивні дії постраждало двоє осіб і ще четверо вдалося врятувати з-під завалів. Упродовж доби сталося 16 займань житлового фонду.

У Луганській області досі без світла перебувають 95 312 споживачів. В регіоні знеструмлені 12 населених пунктів частково і ще 20 повністю. Без газопостачання залишаються 27 населених пунктів. Також у Рубіжному та Попасній немає води, а в Золоте, селі Гірської громади її немає частково. Також проблеми із подачею води є в Сєвєродонецьку та Лисичанську.