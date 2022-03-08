Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Для цього окупанти збирають найбільш боєздатні частини та підрозділи, які залишилися після запеклих боїв протягом 12 днів. Збройні сили викрили, що вони містять чотири підрозділи. Серед них: