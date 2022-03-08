Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Для цього окупанти збирають найбільш боєздатні частини та підрозділи, які залишилися після запеклих боїв протягом 12 днів. Збройні сили викрили, що вони містять чотири підрозділи. Серед них:
- спеціальний полк Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний);
- 27 загін СпП “Кузбасс” (Кемерово);
- 604 центр СпП “Вітязь” (Москва);
- Росгвардія та приватна військова компанія “Ліга” (колишня ПВК “Вагнер”).
Попри перегрупування у Генштабі зазначили, що в цілому морально-психологічний стан противника низький. Окупантів деморалізують величезні втрати живої сили та військової техніки. Тому на окремих напрямках поширено дезертирство.
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