У представництві Президента України в Автономній Республіці Крим заявляють, що ворог продовжує перетворювати кримський півострів в повноцінну військову базу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Наголошується, що 4 березня 2022 року, орієнтовно з 14 до 15 за київським часом за напрямком Феодосія-Джанкой пройшло 18 вантажівок з позначкою Z. У зворотному’ напрямку 4 вантажівки та 2 “панциря”.

Через Керч залізничним сполученням пройшов у бік Джанкою ешелон із 23 вагонів з військовими. Очевидці стверджують, що такі ешелони проходять вже 3 день поспіль.

В напрямку Сімферополь-Джанкой/Армянськ за день пройшло 3 вантажівки й 1 “тигр”. Останній мав нове маркування білою фарбою – ⧖.

Водночас підводні човни окупантів продовжують розсікати по Чорному морю (помічено в районі Гурзуфа), як і винищувачі та бомбардувальники були помічені в небі тимчасово окупованого півострова.

В містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой лікарні переповнені пораненими. В кожному близько 1000-1500 поранених.

Також повідомляється, що 24 лютого окупанти встановили пускові установки на подвір’ї приватних будинків на півночі Криму.

Серед полонених російських військових в оприлюднених списках є мешканці Криму — наразі відомо про 10 осіб.