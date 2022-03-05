Про це повідомляє пресслужба відомства.
Наголошується, що 4 березня 2022 року, орієнтовно з 14 до 15 за київським часом за напрямком Феодосія-Джанкой пройшло 18 вантажівок з позначкою Z. У зворотному’ напрямку 4 вантажівки та 2 “панциря”.
Через Керч залізничним сполученням пройшов у бік Джанкою ешелон із 23 вагонів з військовими. Очевидці стверджують, що такі ешелони проходять вже 3 день поспіль.
В напрямку Сімферополь-Джанкой/Армянськ за день пройшло 3 вантажівки й 1 “тигр”. Останній мав нове маркування білою фарбою – ⧖.
Водночас підводні човни окупантів продовжують розсікати по Чорному морю (помічено в районі Гурзуфа), як і винищувачі та бомбардувальники були помічені в небі тимчасово окупованого півострова.
В містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой лікарні переповнені пораненими. В кожному близько 1000-1500 поранених.
Також повідомляється, що 24 лютого окупанти встановили пускові установки на подвір’ї приватних будинків на півночі Криму.
Серед полонених російських військових в оприлюднених списках є мешканці Криму — наразі відомо про 10 осіб.
“Це лише частина злочинів, які чинить вже тоталітарна російська влада. Але Крим чинить опір, і скоро над містами знову буде майоріти український прапор”, – наголосили у повідомленні.
- Нагадаємо, 4 березня Комітет Сейму Литовської республіки із закордонних справ оприлюднив заяву про відкриття гуманітарних коридорів в Україні та забезпечення захисту цих коридорів і ядерних об’єктів України.
- Прямі атаки на масивний російський конвой під Києвом у поєднанні зі зруйнованим мостом на шляху конвою зупинили російські війська приблизно за 24 км на північ від міста, заявив високопосадовець оборонної галузі. Тим часом Україна зберігає “значну більшість” своєї бойової потужності в повітрі, оскільки РФ залишається нездатною встановити там панування.
- Також повідомлялось, що у Київській області, під Северинівкою терористи вирішили боротися із загарбниками. Тобто російські окупанти напали самі на себе, знищивши власну техніку.
- Колишній військовослужбовець Збройних сил України, котрий у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму, потрапив у полон. Служба безпеки України опублікувала відео допиту перебіжчика.