22 червня заступниця міністра Ганна Маляр повідомила, що за добу ситуація на фронті не зазнала суттєвих змін.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

На півдні наступ наших Сил оборони триває, українські армійці поступово просуваються вперед. Наразі захисники мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.

Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас, Маляр зауважила, що ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиції, зазнаючи великих втрат.

Тоді як на сході протягом доби Сили оборони вели як оборонні, так і наступальні дії.

Заступниця міністра оборони пояснила, що українські оборонці продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Додала, що ворог не просунувся “на жоден метр”.

“На всіх напрямках тривають бої. Найважчі, зокрема на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області”, – наголосила Маляр.

Протягом доби українське військо вело наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, мало частковий успіх, закріплюється на досягнутих рубежах.

За словами посадовиці, окупант щодня втрачає живу силу і техніку, проте продовжує атакувати, намагаючись виконуючи вказівки кремля щодо повної окупації Донеччини та Луганщини.

У Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.