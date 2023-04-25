Станом на вечір 25 квітня у Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі. На бойовому чергуванні утримують два надводних і два підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" може сягати 24.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Вранці 25 квітня росіяни утримували у Чорному морі два носії крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до восьми ракет.

Нині ж рівень ракетної загрози дуже високий. На тлі активізації бойових подій ворог посилює атаки на цивільний сектор.

Протягом дня завдав черговий авіаційний бомбовий удар та застосовував ударні дрони типу “Ланцет” по Херсонському району. Зруйновано церкву та крамницю, пошкоджено близько 20 житлових будинків. П’ять разів ворог гатив з артилерії по обласному центру Херсонщини, вів вогонь і по Бериславському району, де також зазнали руйнувань та пошкоджень житлові будинки, поранено 1 цивільну особу.

Нашою авіацією і ракетно-артилерійськими підрозділами продовжується бойова робота по ворожих районах зосередження живої сили та техніки, вогневих позиціях та системах ППО.

У пресслужбі попередили, що небезпека застосування ворогом ракетних ударів залишається, імовірність дронових атак виключати не можна, ураження авіаційних бомбових ударів у прифронтові регіони ворог, очевидно, продовжить, як і артилерійські обстріли.

Та закликали, до сигналів повітряної тривоги ставитись відповідально, не втрачати пильності і оперативності реакції.

Ворог підступний, озлоблений і доведений до певного рівня відчаю, може діяти вкрай жорстоко і відчайдушно”, – зазначили у повідомленні.

Раніше у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 1 удару по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу та військової техніки та радіолокаційну станцію російських агресорів.

Також підтвердили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.