24 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Водночас заступниця міністра зауважила, що це не означає, що ворог слабшає. Навпаки — росіяни намагаються посилитись на флангах та роблять ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли.

Разом з тим, наголосила Маляр, нашим військам вдається потроху просуватись.

За її словами, у місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. Наразі ворог здійснює заміну підрозділів.

Наші оборонці контролюють деяку частину району “Літак” у південно-західній частині міста”.

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що вперше з грудня 2022 року у вечірньому зведенні не згадувалось про бої у місті Бахмут на Донеччині.

Раніше у Генштабі зазначили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби, відбулись 23 бойові зіткнення на зазначених ділянках фронту.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку українські військові продовжують просуватися. ЗСУ мають успіхи по флангах.

24 травня очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що українські військові є одними із “найсильніших” у світі та зауважив, що мета РФ – “демілітаризувати” Україну – не має успіху.