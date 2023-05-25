Ворог поцілив у греблю Карлівського водосховища – в ОВА попередили про загрозу затоплення навколишніх сіл

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни вдарили по греблі Карлівського водосховища, нині є загроза затоплення декількох навколишніх населених пунктів.

Джерело: етер телемарафону

Під загрозою затоплення Галицинівка, Желанне Перше та Желанне Друге.

Як пояснив Кириленко, надвечір 25 травня сталося влучання в одну з дамб водосховища. Він запевнив, що нині всі служби підняті й спостерігатимуть, який потік води рухатиметься.

Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи удари саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні, наголосив глава ОВА.

Він зауважив, що до такого розвитку подій влада була готова, а тому оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти “за чітко визначеним алгоритмом”.

Громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення, попереджені. За потреби буде розпочато евакуацію цивільного населення.

Наразі створено штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації.

Про перебіг подій Кириленко повідомлятиме додатково.

Раніше у Генштабі повідомили, що загалом протягом доби противник завдав 2 ракетних ударів із ЗРКС-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни на Харківщині, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.