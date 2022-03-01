Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що росіяни збираються знищити пам'ятку української архітектури Софію Київську. Вороги прагнуть знищити всю українську історію, намагаючись привласнити її собі.

Про це Олександр Ткаченко повідомив у Facebook.

Агресія Російської Федерації проти України, що триває шостий день, вже спричинила низку військових злочинів — обстріли дитячих закладів, лікарень, житлових масивів, решти цивільних об’єктів Чернігова, Харкова, Києва та багатьох інших міст. Серед них є пам’ятки культурної спадщини.

Годину тому Міністерство оборони Російської Федерації заявило про намір бомбардувати “об’єкти Служби безпеки України” в центрі української столиці — місті Києві.

Злочинні наміри несуть загрозу і людям, і святиням Києва. За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками та фресками 11 століття. Ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об’єктів Світової спадщини. Ткаченко заявив, що будь-яка шкода або руйнування собору, “завдані росією, стануть непоправною втратою для всього людства”.