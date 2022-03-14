Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Колона машин з гуманітарною допомогою, яка виїхала із Запоріжжя до Маріуполя ще залишається в районі Бердянська. Це обумовлено не дотриманням режиму тиші з боку російських військ.
Попередньо, якщо 15 березня відкриють зелений коридор та буде режим припинення вогню, тоді гуманітарний караван продовжить рух до Маріуполя, де на допомогу потребує 400 тисяч маріупольців.
- Нагадаємо, станом на 13:00 з Маріуполя дорогою до Бердянська вдалося виїхати більш як 160 приватним авто. Наразі маріупольці прямували до Запоріжжя.
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