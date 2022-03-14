Станом на вечір 14 березня гуманітарний караван залишився в Бердянську. 15 березня конвой зробить другу спробу заїхати у Маріуполь.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Колона машин з гуманітарною допомогою, яка виїхала із Запоріжжя до Маріуполя ще залишається в районі Бердянська. Це обумовлено не дотриманням режиму тиші з боку російських військ.

Попередньо, якщо 15 березня відкриють зелений коридор та буде режим припинення вогню, тоді гуманітарний караван продовжить рух до Маріуполя, де на допомогу потребує 400 тисяч маріупольців.