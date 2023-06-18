Джерело: Оперативне командування “Південь”
Нині на бойовому чергуванні перебуває сім кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений чотирма “Калібрами”.
Тоді як надводний ракетоносій в готовності знаходиться в пункті базування і може бути долучений до чергування у будь-який момент.
Тож рівень ракетної загрози залишається високим.
У пресслужбі закликали не нехтувати власною безпекою, при сигналі повітряної тривоги негайно переходити в укриття.
Раніше у Генштабі зазначили, що противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.
Та попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
- Противник продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Зокрема, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно з яким евакуації до РФ підлягають виключно офіцери.
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку зараз захопила й контролює.
- За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА “Shahed-136/131”, один – “Ланцет”.
- 18 червня українські військові збили ще один російський ударний гелікоптер Ка-52. Вартість ворожого вертольота становить понад 16 мільйонів доларів США.