У Чорному морі росіяни продовжують маневрувати наявними силами, наразі ворог здійснив ротацію надводного ракетоносія на підводний.

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Нині на бойовому чергуванні перебуває сім кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений чотирма “Калібрами”.

Тоді як надводний ракетоносій в готовності знаходиться в пункті базування і може бути долучений до чергування у будь-який момент.

Тож рівень ракетної загрози залишається високим.

У пресслужбі закликали не нехтувати власною безпекою, при сигналі повітряної тривоги негайно переходити в укриття.

Раніше у Генштабі зазначили, що противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Та попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.