Про ситуацію в Маріуполі розповідається у Telegram-каналі “Азов-Маріуполь”.
Як відомо, вчора окупанти скинули бомбу на школу мистецтв у Маріуполі. Там переховувалося 400 людей. Точна кількість постраждалих унаслідок цього наразі уточнюється. Точно відомо, що під завалами є живі люди, однак допомогти їм через постійні ворожі обстріли неможливо.
“Окупанти продовжують геноцид українського народу, знищуючи населення Маріуполя. Містянам терміново потрібна допомога!” – наголошують бійці “Азову”.
О 12 годині Маріуполь обстріляли 4 кораблі військово-морського флоту Росії. Ворог продовжує руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал.
“Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів”, – повідомили “азовці”.
Однак, сьогодні ж полк “Азов” знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардино-Балкарської Республіки. Як доказ, вони продемонстрували документи, речі та обгорілі тіла спецназівців.
“Довше їхали, ніж воювали”, – наголошується у дописі бійців.
Ворог продовжує убивати місцеве населення, ЗСУ убивають ворога – ситуація по Маріуполю // 13 фото
- Нагадаємо, Тарута заявив, що метою дій Росії в Маріуполі є геноцид та голодомор.
- Битва за Маріуполь триває. Російські загарбники нищать цивільну та промислову інфраструктуру міста і, зокрема, знищили завод “Азовсталь”, за який точились тривалі бої.
- Лідер Національного Корпусу Андрій Білецький записав звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та усього світу. Оборонці міста відчайдушно стримують 14-тисячне російське угруповання, але Маріуполь критично потребує деблокади.
- Голова Черкаського осередку політичної партії “Національний Корпус”, командир полку “Азов”, який зараз бере участь у вітчизняній війні з РФ, Дмитро Кухарчук закликає країну не забувати про Маріуполь і говорити про нього постійно, вимагаючи деблокади міста, доки не стало занадто пізно.