Ворог продовжує убивати місцеве населення, ЗСУ убивають ворога – ситуація по Маріуполю

Маріуполь продовжує свою боротьбу за існування в умовах цілковитої блокади військами окупантів. Ворог переважає чисельно, однак, Збройні сили України успішно чинять йому опір.

Про ситуацію в Маріуполі розповідається у Telegram-каналі “Азов-Маріуполь”.

Як відомо, вчора окупанти скинули бомбу на школу мистецтв у Маріуполі. Там переховувалося 400 людей. Точна кількість постраждалих унаслідок цього наразі уточнюється. Точно відомо, що під завалами є живі люди, однак допомогти їм через постійні ворожі обстріли неможливо.

“Окупанти продовжують геноцид українського народу, знищуючи населення Маріуполя. Містянам терміново потрібна допомога!” – наголошують бійці “Азову”.

О 12 годині Маріуполь обстріляли 4 кораблі військово-морського флоту Росії. Ворог продовжує руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал.

“Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів”, – повідомили “азовці”.

Однак, сьогодні ж полк “Азов” знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардино-Балкарської Республіки. Як доказ, вони продемонстрували документи, речі та обгорілі тіла спецназівців.

“Довше їхали, ніж воювали”, – наголошується у дописі бійців.