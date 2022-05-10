Триває сімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню, ворог продовжує зазнавати великих втрат. У результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції на сході. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Водночас зберігається висока ймовірність завдавання ракетних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли з мінометів у прикордонних районах ділянок місцевості поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області.

Росіяни перегруповують наявні підрозділи на Слобожанському напрямку.

На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби встановлення контролю над Рубіжним.

Росіяни здійснюють штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганської області, успіху не мають.

На Донецькому напрямку окупанти здійснювали спробу штурмових дій у напрямках міста Марʼїнка, населених пунктів Камʼянка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Успіху не мали.

У місті Маріуполь противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків вчиняє штурмові дії.

На Запорізькому та Південнобузькому напрямках суттєвих змін не відбувається.

У Генштабі зазначають, що противник продовжує зазнавати втрат на території України. Так, за наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород російської федерації. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась, написала рапорти на звільнення.