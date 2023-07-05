Станом на 5 липня росіяни різко збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Нині в корабельному угрупованні з десять одиниць два надводних та один підводний ракетоносій.

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Загальний залп “Калібрів” – до 20.

Наразі рівень ракетної загрози надзвичайно високий.

У пресслужбі наголосили, що на тлі активності ворожої авіації увага до сигналів повітряної тривоги має бути максимальна. Тоді як дії за ними — чіткими та оперативними.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь Харківської області. Крім того, зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.