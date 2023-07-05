Джерело: Оперативне командування “Південь”
Загальний залп “Калібрів” – до 20.
Наразі рівень ракетної загрози надзвичайно високий.
У пресслужбі наголосили, що на тлі активності ворожої авіації увага до сигналів повітряної тривоги має бути максимальна. Тоді як дії за ними — чіткими та оперативними.
Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь Харківської області. Крім того, зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
- Надвечір 4 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про результати контрнаступу українського війська. Зокрема на південному фланзі довкола Бахмута в нас є просування, тоді як на північному — тривають бої.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українські війська “поки що діяли у війні дуже чітко та добре організовано”.
- Фахівці ISW вважають, що на даний час війська РФ навряд чи наважаться спричинити радіаційний інцидент на окупованій ними Запорізькій АЕС. Водночас вони можуть створювати умови для можливої фальшивої атаки, аби звинуватити ЗСУ.
- Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що сьогоднішній темп контрнаступу ЗСУ не є свідченням того, що Україна не взмозі повернути окуповані Росією території.