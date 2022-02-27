Мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян в очікуванні складної ночі для столиці та закликав об'єднуватися й попросив довіряти лише перевіреній інформації.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Віталій Кличко наголосив, що сьогоднішня ніч очікується знову складна, водночас наші захисники готуються обороняти столицю. Натомість киян він закликав залишатися в укриттях і наголосив, що ті, хто перебуватиме у цей час на вулиці, будуть вважатися членами диверсійних груп. Місто живе в умовах воєнного стану.

“Бо ворог сатаніє. Розстрілює мирні домівки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоч сам зазнає великих втрат — і людські, і військовою технікою. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі й такого духу українських людей. І військових, і цивільних. Наші воїни б’ються героїчно. По всій Україні. Наші люди згуртувалися, щоб відстояти свою державу. Намагається орда прорватися і до Києва. Та наші мешканці готуються дати відсіч агресору. Сьогодні був на укріпленнях, які кияни допомагають зводити бійцям тероборони. Щоб вороже військо не потрапило в наше місто. Я хочу підтримати українських бійців і подякувати за витримку мешканцям Ірпеня, Ворзеля, Бучі та Гостомеля. Де тривають запеклі бої, бо ворог рветься до Києва. Тримайтеся! Разом вистоїмо!”, – зазначив мер столиці.

Він нагадав, що завтра з 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше — з 22.00 до 7.00.

У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено.

У столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. В деяких районах тривають перестрілки. І навіть в дозволені години виходьте в місто виключно за нагальної потреби. В магазин, аптеку. Наголосив, що необхідно підтримувати літніх і одиноких людей, яким необхідна сьогодні допомога.

Також зазначив, що почав працювати в столиці координаційний штаб для забезпечення харчами та речами першої потреби тих киян, яким необхідна допомога. Бізнес вже допомагає. Волонтери долучаються.

Окрім цього, Віталій Кличко зауважив, що Росія продовжує воювати проти України не лише військовою зброєю, а й інформаційно. Створюють фальшиві сторінки представників влади, маніпулюють інформацією, створюючи якісь легенди. Сьогодні створили клон сторінки мера в Інстаграм.

Ввечері російські Інтернет-видання поширили інформацію з посиланням на мера столиці, що Київ нібито оточений і евакуація людей неможлива. Він здивувався, що це розпочали ширити українські телеграм-канали…