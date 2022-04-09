Російські військові створили пункти для збирання вбитих мешканців Маріуполя. Пізніше їх знищують у крематоріях або закопують у братських могилах.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.

На опублікованій світлині Маріупольською міською радою зображено підземний перехід, в якому лежать трупи, а на виході видніються військові.

Спецгрупи російських військових доставляють тіла вбитих до таких пунктів, найбільший із яких розташований у складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим.