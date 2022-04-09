Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.

На опублікованій світлині Маріупольською міською радою  зображено підземний перехід, в якому лежать трупи, а на виході видніються військові.

Спецгрупи російських військових доставляють тіла вбитих до таких пунктів, найбільший із яких розташований у складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим.

“Фото, від якого стигне кров. Рашисти роблять все аби приховати трагедію в Маріуполі. Бо масштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид в Бучі”, — йдеться у повідомленні.