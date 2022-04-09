Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.
На опублікованій світлині Маріупольською міською радою зображено підземний перехід, в якому лежать трупи, а на виході видніються військові.
Спецгрупи російських військових доставляють тіла вбитих до таких пунктів, найбільший із яких розташований у складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим.
“Фото, від якого стигне кров. Рашисти роблять все аби приховати трагедію в Маріуполі. Бо масштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид в Бучі”, — йдеться у повідомленні.
- Варто зазначити, що 9 квітня розпочалася сорок п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
- Також від рук російських загарбників загинув український журналіст, письменник, волонтер, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України Євген Баль.
- Раніше бійці полку “Азов” сповістили, що російські загарбники обстріляли криголам “Капітан Бєлоусов” у Маріупольському порту. На криголамі перебували цивільні громадяни, один з яких загинув унаслідок обстрілу.
- Водночас житель Маріуполя Дмитро Юрін став свідком трагедії з місцевим драмтеатром, на який росіяни скинули бомбу. Після цього Дмитро вирішив втекти з оточеного російськими окупантами міста.
- Наголошуємо, що на тлі російсько-української війни у Міністерстві цифрової трансформації створили перелік сервісів, які допомагають шукати українців, що мусять ховатися в бомбосховищах, евакуюватися до безпечніших регіонів та тих, кого примусово вивозять російські окупанти.