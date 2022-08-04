Командувач об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав одні із ключових позицій українських військових у Київській області та переконався в якісній підготовці до оборони.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За словами Сергія Наєва, ЗСУ проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку, вивчили цей досвід та передбачили власні дії.

Крім того, генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що зараз оборонні позиції розташовані саме у тих місцях, де найбільша ймовірність наступу російських загарбників.

Саме тому, проаналізувавши дії ворога, українські військові створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків.

“Командир з’єднання Збройних сил України, що забезпечує оборону на цій ділянці місцевості, знаходиться у постійній взаємодії з підрозділами Державної прикордонної служби України, Національної гвардії, Національної поліції та Служби безпеки України. Всі разом вони виконують планові заходи щодо унеможливлення дій ворожих сил. Це стосується як протидії диверсійно-розвідувальним групам, так і відбиттю можливого наступу противника”, – наголосив командувач об’єднаних сил Збройних сил України.

Також він додав, що населення повністю підтримує Збройні сили України та інші військові формування, зокрема правоохоронні органи. Натомість він запевнив, що російські окупанти не зможуть більше пройти цим напрямком.

Нагадаємо, що станом на початок 162-ої доби повномасштабного вторгнення Росії, українські воїни відбили наступ окупантів на напрямках Довгеньке – Богородичне, Яремівка – Долина, Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина, Лозове – Піски та Веселе – Піски.