Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Головний ворог України – в Кремлі, і українське суспільство має консолідуватися перед ймовірною загрозою вторгнення російських окупантів. Петро Порошенко також наголосив, що чинна влада може розраховувати на його дипломатичні контакти та досвід для активізації міжнародного фронту протидії російській агресії.

П’ятий президент окреслив головне завдання: запобігти повномасштабному вторгненню і зупинити повзучий аншлюс територій, окупованих росіянами.

Він також радить залучити кризовий механізм невідкладних безпекових консультацій з НАТО і з Євросоюзом і відновити постійний обмін розвідданими з країнами Північноатлантичного альянсу. А для цього слід терміново укласти Угоду про взаємний захист конфіденційної інформації.

Петро Порошенко також радить ініціювати засідання Ради безпеки ООН для обговорення загрози російського вторгнення. Він наголошує на потребі ще раз повернутися до відкинутої у 2019 році ідеї введення на окуповану частину Донбасу блакитних шоломів ООН і невідкладно запросити високе керівництво країн ЄС та НАТО здійснити спеціальні місії до України.

П’ятий президент наголошує: Зеленський має провести двосторонні зустрічі та телефонні переговори з лідерами країн Сімки, Китаю, Туреччини, держав Люблінського трикутника на тему формування пакету жорстких санкцій проти РФ.

“Я готовий до активної участі в дипломатії для активізації міжнародного фронту протидії російській агресії. В тому числі до речі, і у сфері енергетики. Зрозуміло, без жодних посад. Влада може розраховувати на мої досвід та зв’язки”, – зазначає п’ятий Президент.

Петро Порошенко заявив: захист країни – це спільна справа влади й опозиції. Президент наголошує, що зараз необхідно проінформувати владу щодо реальної ситуації в регіоні та терміново закликати усіх союзників допомогти України.

“Партій у нас дуже багато, а Україна – одна”, – стверджує він.

Порошенко також закликав ухвалити законопроєкт “Європейської Солідарності” 6006, який вже цього року дає ресурс для підвищення грошового забезпечення солдат і офіцерів.

“Гроші з різноманітних піарівських проєктів Зеленського слід терміново перекинути на потреби армії” – зауважив п’ятий президент. Він додав, що дуже важливо в межах розслідування зливу спецоперації по “Вагнеру” встановити, хто є той “кріт” на Банковій, про якого говорили розвідники.

“Ми маємо доволі широкий набір дипломатичних, оборонних, політичних інструментів, які дозволяють захистити країну без впровадження воєнного стану, який радять Зеленському не військові, а піарники, одержимі ідеєю тотальної цензури на фоні неспроможності “Слуг” пояснити суспільству свої суцільні провали – від ковіду до енергетики”, – наголошує п’ятий президент.

Петро Порошенко заявив, що Зеленський і далі значно більше сил витрачає на боротьбу з українською проєвропейською опозицією. Але він нагадав, що ворог у країни один – тільки Путін.

Він закликав владу до спільної боротьби та додав, що рейтингами краще мірятися у кращі часи.