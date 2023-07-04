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Ворог утримує надводний ракетоносій у Чорному морі – ОК «Південь»

Станом на 4 липня ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня критичних змін не зазнала, залишається стабільно складною та напруженою.

Вівторок, 4 липня 2023, 18:19
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Джерело: Оперативне командування “Південь”

Корабельне угруповання ворога продовжує маневри в північно-східній частині Чорного моря і в південній Азовського, в кількості дев’яти та одного корабель відповідно.

Водночас у Чорному морі на бойовому чергуванні один надводний ракетоносій, споряджений 8 “Калібрами”.

Протягом ночі противник завдав два авіаційних удари трьома Су-35 зі скиданням КАБів в Бериславському і Херсонському районах. Продовжує застосовувати і ударні безпілотники типу “Ланцет”, спрямовуючи їх глибше в тил від лінії фронту. Один з таких баражуючих снарядів був збитий силами протиповітряної оборони на Бериславщині. За добу ворог понад 60 разів обстріляв правобережжя і протилежний Кінбурну бік Дніпро-Бузького лиману. Використав понад 310 снарядів.

Тоді як нашою авіацією атаковано два сектори зосередження живої сили противника в Херсонському та Каховському районах. А ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань завдано втрат ворогу у кількості 50 окупантів, трьох крупнокаліберних гармат типу Д-20 і “Гіацинт” трьох човнів і трьох одиниць автомобільної техніки. Знищено ще один польовий пункт боєпостачання.

Одначе, основними загрозами залишаються у прифронтових територіях — атаки тактичної авіації з використанням КАБів і артобстріли, а також ракетно-дронові удари по всій зоні відповідальності.

У пресслужбі закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги оперативно і зібрано.

За уточненою інформацією Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти застосували 3 зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 22 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.

В результаті протиповітряного бою наші воїни знищили 16 ударних БпЛА типу “Shahed”.

Загалом, ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та приватних житлових будинків.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Теги: корабельне угруповання, ОК "Південь", Ракетоносії, ситуація на морі

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