Станом на 18 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні росіян знаходяться до 8 ворожих кораблів.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів;

Тоді як в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети;

Окрім цього, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 8 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 6 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

У пресслужбі ВМС також наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зауважимо, що станом на 17 грудня в Чорному, Азовському та Середземному морях на бойовому чергуванні знаходилось близько 20 ворожих кораблів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 17 грудня росіяни випустили по території України 4 тисячі ракет.