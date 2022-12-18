Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів;
Тоді як в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети;
Окрім цього, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 8 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 6 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
У пресслужбі ВМС також наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зауважимо, що станом на 17 грудня в Чорному, Азовському та Середземному морях на бойовому чергуванні знаходилось близько 20 ворожих кораблів.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 17 грудня росіяни випустили по території України 4 тисячі ракет.
- Протягом 17 грудня російські війська завдали 5 ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по території України.
- Навмисне знищення інфраструктури України Росією може стати поштовхом для розслідувань проти президента РФ Володимира Путіна у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
- Скоріш за все, іміджмейкери президента РФ прагнуть зобразити Володимира Путіна як лідера, який підтримує зв’язок з російським народом, оприлюднюючи участь Путіна в безглуздих подіях, таких як урочисте відкриття індичої ферми.
- Голова РФ Володимир Путін заявив, що визнає українців жорсткішими ніж як йому спочатку розповідали.