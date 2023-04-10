Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі перебуває до семи ворожих кораблів, зокрема три носії крилатих ракет “Калібр”, загальним залпом до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 25 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 22 судна, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
У пресслужбі закликали не нехтувати заходами безпеки та сигналами повітряної тривоги, пам’ятати про мінну загрозу і на суходолі, і у прибережній зоні.
Раніше керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк в етері телемарафону зауважила, що збільшення кількості ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару.
- Під час свого повномасштабного вторгнення на територію України ворожа армія продовжує витрачати значні ресурси для отримання мінімальних успіхів на полі бою.
- Російські окупаційні війська переслідують неугодні релігійні організації та проводять репресії на тимчасово окупованих територіях України.
- На православний Великдень, який припадає на 16 квітня, російське керівництво, ймовірно, закликатиме до припинення вогню.
- В Україні триває 411-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїна Збройних сил України ліквідували понад 178 тисяч російських солдатів, з яких 670 – протягом останньої доби.