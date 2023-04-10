Станом на 10 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожі кораблі, зокрема один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп − до 4 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі перебуває до семи ворожих кораблів, зокрема три носії крилатих ракет “Калібр”, загальним залпом до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 25 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 22 судна, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У пресслужбі закликали не нехтувати заходами безпеки та сигналами повітряної тривоги, пам’ятати про мінну загрозу і на суходолі, і у прибережній зоні.

Раніше керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк в етері телемарафону зауважила, що збільшення кількості ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару.