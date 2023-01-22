Про це мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загроза авіаційних та ракетних ударів РФ по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.
Попри постійні обстріли, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.
На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині.
На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області.
На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів.
На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.
На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.
На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.
У пресслужбі наголосили, що противник продовжує зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області, щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів”, – йдеться у зведенні Генштабу.
- Протягом останньої доби, 21 січня, Збройні сили України знищили 600 одиниць живої сили ЗС РФ. Загалом з 24 лютого 2022 року, станом на 21 січня було ліквідовано 120 760 росіян.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження загарбників. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
- Окупанти зосереджуються на спробах повної окупації Донецької області, де вели наступальні дії на Авдіївському напрямку, але не досягли успіху.