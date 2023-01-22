Триває триста тридцять третя доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безрезультатні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському — обороняється.

Про це мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загроза авіаційних та ракетних ударів РФ по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Попри постійні обстріли, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

У пресслужбі наголосили, що противник продовжує зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області, щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється.