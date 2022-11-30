Вранці 30 листопада російські військові накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“Росіяни не вгамовуються з обстрілами Нікопольщини”, — сказав він, додавши, що туди “прилетіли” близько 30 снарядів.

Втім, люди не постраждали.

За словами Резніченка, представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територій та з‘ясовують деталі.

У інших районах протягом ночі лунала повітряна тривога, але обійшлося без атак: “І на цю хвилину спокійно”, — зазначив голова ОВА.