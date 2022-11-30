Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
“Росіяни не вгамовуються з обстрілами Нікопольщини”, — сказав він, додавши, що туди “прилетіли” близько 30 снарядів.
Втім, люди не постраждали.
За словами Резніченка, представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територій та з‘ясовують деталі.
У інших районах протягом ночі лунала повітряна тривога, але обійшлося без атак: “І на цю хвилину спокійно”, — зазначив голова ОВА.
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- Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні констатував, що на фронті ситуація зараз є складною, але Росія зазнає шалених втрат.