Джерело: Оперативне командування “Південь”
Рівень ракетної загрози залишається високим.
Вишукуючи тактику максимального виснаження Сил оборони та населення України, ворог намагається застосовувати різноманітні види озброєння, комбінувати способи ураження.
У пресслужбі закликали оперативно реагувати на сигнали тривог, пам’ятати про укриття та правило “двох стін”.
Будьмо пильними і свідомими — не піддавайтеся ворожим вкидам і панічним настроям”, – закликали в ОК “Південь”.
Раніше у Генштабі зазначили, що минулої доби ворог завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Та попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
- Протягом минулого тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнали значних втрат. Так, лише до військового шпиталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів із важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та, через брак медперсоналу має великі показники смертності серед важкопоранених.
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- Українські захисники впродовж 11 червня просунулися на флангах Бахмутського напрямку до 700 метрів. Позиційні бої продовжуються.
- 11 червня у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія втрачала одного солдата за кожні 48 см захопленої території в місті Бахмут Донецької області.