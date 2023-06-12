Ворог продовжує маневри силами та засобами корабельного угруповання. Чергова ротація ракетоносіїв — підводний заведено в пункт базування, на чергування виведено фрегат, споряджений 8 "Калібрами".

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Рівень ракетної загрози залишається високим.

Вишукуючи тактику максимального виснаження Сил оборони та населення України, ворог намагається застосовувати різноманітні види озброєння, комбінувати способи ураження.

У пресслужбі закликали оперативно реагувати на сигнали тривог, пам’ятати про укриття та правило “двох стін”.

Будьмо пильними і свідомими — не піддавайтеся ворожим вкидам і панічним настроям”, – закликали в ОК “Південь”.

Раніше у Генштабі зазначили, що минулої доби ворог завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Та попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.