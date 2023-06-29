Джерело: Оперативне командування “Південь”
У Чорне море на бойове чергування після дводобової паузи виведений надводний ракетоносій, спорядження якого становить до 8 “Калібрів”.
На тлі регулярної активності стратегічної авіації на південно-східному напрямку, збільшенні кількості безпілотних розвідників в зоні відповідальності, рівень ракетної небезпеки оцінено як підвищений.
У пресслужбі закликали бути уважними до сигналів повітряної тривоги, не нехтувати власною безпекою, переходити в укриття.
Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Нашою протиповітряною обороною шість дронів-камікадзе було знищено. Крім того, ворог завдав 2 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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