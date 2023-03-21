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Ворог вивів у Чорне море два носії «Калібрів» – ОК «Південь»

Станом на 16.00 в Чорному морі корабельне угруповання збільшено майже вдвічі і тепер складається з 12 кораблів.

Вівторок, 21 березня 2023, 17:33
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Про це повідомляє ОК “Південь”.

Нарощено і кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні два надводних, спорядження яких може сягати 16 “Калібрів”.

Тоді як в Азовському морі вороже угрупування збільшили до двох кораблів.

У Середземному морі перебуває до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет, передає пресслужба ВМС ЗСУ.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 20 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 9 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Ворог продовжує вишукувати нову тактику, не відмовившись від пошуків наших систем ППО і інших важливих об’єктів. Цілком імовірне і поповнення запасів дронів-камікадзе іранськими партнерами країни-терористки”, – зазначили у повідомленні.

Наразі загроза ракетних ударів лишається високою.

Ввечері 20 березня користувачі соцмереж повідомили, що у тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів. На півострові заявили про атаку безпілотників. Головне управління розвідки Міноборони України зазначило, що у Джанкої були знищені російські крилаті ракети “Калібр”.

Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро “Новатор”. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Характеристики ракети: довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха. Дальність ураження такої зброї ― понад 2500 тисячі кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських.

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