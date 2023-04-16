Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет, зауважили у пресслужбі ВМС ЗСУ.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 27 суден, з них 11 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 17 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
У пресслужбі зазначили, що рівень ракетної небезпеки досить високий, імовірність повторних обстрілів прифронтових та тилових деокупованих територій залишається.
Окрім того, нагадали про дотримання правил безпеки, оперативне реагування на сигнали повітряної тривоги, виконання рекомендацій воєнного командування щодо мінної безпеки і уникнення скупчення людей.
- В Україні триває 417-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 16 квітня українські захисники ліквідували вже понад 182 тисячі російських солдатів, з яких – 520 за минулу добу.
- Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 – по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.
- Для поповнення втрат у живій силі, у Російській Федерації поводять кампанію з підтримки мобілізації.
- Зважаючи на те, що українські сили готуються до весняного контрнаступу, який може відкрити нову фазу майже 14-місячної війни, в оприлюднених документах Пентагону приділена підвищена увага до недоліків військової допомоги Заходу.