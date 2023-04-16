Станом на 16 квітня у Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 11 кораблів, з яких два підводних ракетоносії, споряджені вісьмома "Калібрами" та чотири великі десантні кораблі.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет, зауважили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 27 суден, з них 11 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 17 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У пресслужбі зазначили, що рівень ракетної небезпеки досить високий, імовірність повторних обстрілів прифронтових та тилових деокупованих територій залишається.

Окрім того, нагадали про дотримання правил безпеки, оперативне реагування на сигнали повітряної тривоги, виконання рекомендацій воєнного командування щодо мінної безпеки і уникнення скупчення людей.