Ворог вивів у Чорне море один ракетоносій – ОК «Південь»

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Зокрема на бойове чергування росіяни вивели надводний ракетоносій, споряджений 8 “Калібрами”.
У пресслужбі нагадали, що сигнали повітряної тривоги – це попередження про небезпеку, та закликали не нехтувати ними, переходити в укриття.
Загроза ракетних ударів зберігається. В прифронтових територіях тривають обстріли, не виключено застосування авіації і ударних дронів.
Раніше повідомлялося, що російські війська посилюють обстріли в межах контрбатарейної боротьби, атакують цивільні населені пункти вздовж всієї лінії фронту.
Також в ОК “Південь” розповіли про нову тактику російських обстрілів, мета яких – відтермінувати контрнаступ ЗСУ.
Зазначимо, в ніч на 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БпЛА, з яких 21 вдалось знищити. Окупанти здійснювали запуск з Брянської області РФ та зі східного узбережжя Азовського моря.
- Внаслідок нічного масштабного обстрілу України зафіксовано влучання російськими безпілотниками іранського виробництва типу “Shahed-131/136” на території Дніпра, а також Миколаївської та Кіровоградської областей. Над Києвом оборонцям вдалося ліквідувати всі БпЛА. Загалом росіяни випустили 26 дронів-камікадзе.
- Прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.
- У розвідці Великої Британії прокоментували нещодавні ракетні удари росіян по Україні. Фахівці назвали ймовірні цілі ракетних обстрілів.