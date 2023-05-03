Ворог вивів у Чорне море один ракетоносій – ОК «Південь»

У Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшено до восьми кораблів.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Зокрема на бойове чергування росіяни вивели надводний ракетоносій, споряджений 8 “Калібрами”.

У пресслужбі нагадали, що сигнали повітряної тривоги – це попередження про небезпеку, та закликали не нехтувати ними, переходити в укриття.

Загроза ракетних ударів зберігається. В прифронтових територіях тривають обстріли, не виключено застосування авіації і ударних дронів.

Раніше повідомлялося, що російські війська посилюють обстріли в межах контрбатарейної боротьби, атакують цивільні населені пункти вздовж всієї лінії фронту.

Також в ОК “Південь” розповіли про нову тактику російських обстрілів, мета яких – відтермінувати контрнаступ ЗСУ.

Зазначимо, в ніч на 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БпЛА, з яких 21 вдалось знищити. Окупанти здійснювали запуск з Брянської області РФ та зі східного узбережжя Азовського моря.