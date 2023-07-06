Станом на 6 липня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість ворожих кораблів серед яких усі шість носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп 22 ракети.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ

Тоді як в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

Натомість у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до восьми ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 17 суден, з них 1 рухалось у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 8 суден, з них 1 рухалось у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі акцентували, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зауважимо, цієї доби, вночі, противник завдав чергового ракетного удару по Україні, деталізована інформація буде оприлюднена згодом.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару п’ятьма іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Два дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Також, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.