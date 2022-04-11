Близько години тому російські війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

Про це повідомляє пресслужба полку “Азов”.

Зазначається, що у постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Наразі наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

Раніше замкомандира полку “Азов” Святослав Паламар із позивним “Калина” звернувся до цивілізованого світу та тих, хто “має мужність боротися” і закликав усіх українців до єдності заради спільної перемоги над злом.