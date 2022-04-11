Про це повідомляє пресслужба полку “Азов”.
Зазначається, що у постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.
Наразі наслідки використання невідомої речовини уточнюються.
Раніше замкомандира полку “Азов” Святослав Паламар із позивним “Калина” звернувся до цивілізованого світу та тих, хто “має мужність боротися” і закликав усіх українців до єдності заради спільної перемоги над злом.
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- Американські оборонні аналітики вважають, що облога Маріуполя “наближається до завершення”, бо російські війська готуються до вирішального штурму оточеного порту на Азовському морі.