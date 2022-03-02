Терористичні війська РФ завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок та дітей.

Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко та “Великий Київ“.

Російський снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла та зазнала незначних ушкоджень.

Ударом ракети в районі залізничного вокзалу перебито теплотрасу. Повідомляється про можливі проблеми з опаленням.

У самій будівлі вокзалу від удару потріскалось скло у вікнах.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Наразі рух поїздів продовжується.