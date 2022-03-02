Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко та “Великий Київ“.
Російський снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла та зазнала незначних ушкоджень.
Ударом ракети в районі залізничного вокзалу перебито теплотрасу. Повідомляється про можливі проблеми з опаленням.
У самій будівлі вокзалу від удару потріскалось скло у вікнах.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Наразі рух поїздів продовжується.
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