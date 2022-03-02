Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко та “Великий Київ“.

Російський снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла та зазнала незначних ушкоджень.

Ударом ракети в районі залізничного вокзалу перебито теплотрасу. Повідомляється про можливі проблеми з опаленням.

У самій будівлі вокзалу від удару потріскалось скло у вікнах.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Наразі рух поїздів продовжується.