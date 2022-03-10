Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка. Водночас ворог починає активно поширювати дезінформацію.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста. Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

Водночас загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах.

За допомогою кіберпідрозділів та федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України, створює та розповсюджує фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов рф, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими.

У Генштабі закликають довіряти тільки перевіреним джерелам та зберігати спокій.

Попри те, що особовий склад збройних сил рф, який знаходиться на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для рф стан речей до них все ж таки надходять.

Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони рф виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що своєю чергою деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів.

В районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон.