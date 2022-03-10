Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста. Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.
Водночас загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах.
За допомогою кіберпідрозділів та федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України, створює та розповсюджує фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов рф, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими.
У Генштабі закликають довіряти тільки перевіреним джерелам та зберігати спокій.
Попри те, що особовий склад збройних сил рф, який знаходиться на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для рф стан речей до них все ж таки надходять.
Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони рф виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що своєю чергою деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів.
В районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон.
- Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що російські пропагандисти відповідальні за воєнні злочини російської влади. Зокрема вони поширили фейк, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі був свідомим, бо там начебто засіли “нацисти” із батальйону “Азов”, а не вагітні жінки із дітьми.
- Леонід Кучма, який очолював державу в 1994 – 2005 роках, висловився щодо війни в Україні, яку розв’язала РФ. Він наголосив, що Україна ніколи не була Росією та ніколи нею не стане, оскільки ми – окремий народ із власною історією.
- Велика Британія дуже стурбована потенційним використанням Росією хімічної зброї в Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, попередивши, що її застосування стало б серйозною помилкою президента Росії Володимира Путіна.
- РФ завдала ударів не лише по містах і населенню України, але й по економічному сектору – наслідки військової агресії РФ можуть бути вкрай болючими.