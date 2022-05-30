Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, на Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. У збройних силах РБ до 4 червня цього року тривають заходи із перевірки бойової готовності.
На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли з території Російської Федерації прикордонних районів, а саме населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.
Водночас на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, вивчає імовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території Російської Федерації.
На Слов’янському напрямку росіяни продовжують перегруповувати війська для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.
На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку тривають бої в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати застарілою та відновленою технікою.
На Криворізькому напрямку противник здійснює вогневе ураження артилерією наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.
Окупанти продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу.
“Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно зростає кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій”, – йдеться у повідомленні Генштабу.
- Нагадаємо, росіяни мають величезні втрати серед офіцерського складу середньої та молодшої ланки. Недосвіченим бійцям доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня через брак кадрів.
- Збройні сили України здійснили успішну контратаку російських військ на півдні від Кривого Рогу. У результаті, знищено 63 російських окупанти та 19 одиниць ворожої техніки, зокрема танки Т-72, реактивну систему залпового вогню “Град”, артилерію, гелікоптери та літак СУ-35.
- Коли закінчиться Сєвєродонецька битва, незалежно від того, чия сторона утримує місто, наступ росіян на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські сили.
- Всього через три дні після початку широкомасштабного вторгнення російські війська зруйнували дамбу в Херсонській області, яка перекривала доступ води до анексованого Криму. У Маріуполі, місті на південному сході України, російські військові перекрили місцеве водопостачання в межах жорстокої облоги міста, внаслідок чого в пастку потрапило місцеве населення – без доступу до безпечної питної води чи каналізації. Порушуючи усі можливі правила війни, РФ використовує воду як зброю.