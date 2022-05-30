Під час вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що спричинило панічні настрої серед військовослужбовців РФ.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, на Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. У збройних силах РБ до 4 червня цього року тривають заходи із перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли з території Російської Федерації прикордонних районів, а саме населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.

Водночас на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, вивчає імовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території Російської Федерації.

На Слов’янському напрямку росіяни продовжують перегруповувати війська для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку тривають бої в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати застарілою та відновленою технікою.

На Криворізькому напрямку противник здійснює вогневе ураження артилерією наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.

Окупанти продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу.