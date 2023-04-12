Станом на 12 квітня у ворожому корабельному угрупованні з десяти одиниць перебувають два ракетоносії – надводний і підводний. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 12.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі ворог збільшив корабельне угруповання шляхом розгортання фрегата пр.22350 “Адмірал Горшков” до восьми кораблів, зокрема чотирьох носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 36 ракет, зазначили у ВМС ЗСУ.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 28 суден, з них два судна продовжили рух із протоки Босфор;

до Чорного моря – 13 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У пресслужбі зазначили, що ворог виснажений і демотивований, але має потужну зброю і завдання здобувати перемоги за будь-яку ціну.