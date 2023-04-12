Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі ворог збільшив корабельне угруповання шляхом розгортання фрегата пр.22350 “Адмірал Горшков” до восьми кораблів, зокрема чотирьох носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 36 ракет, зазначили у ВМС ЗСУ.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 28 суден, з них два судна продовжили рух із протоки Босфор;
- до Чорного моря – 13 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
У пресслужбі зазначили, що ворог виснажений і демотивований, але має потужну зброю і завдання здобувати перемоги за будь-яку ціну.
Отже, загроза ракетних і дронових ударів залишається досить високою, відповідно, сигнали повітряної тривоги та обмеження правового режиму воєнного стану – обов’язковими для виконання, оскільки це – збереження вашого життя”, – попередили у повідомленні.
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