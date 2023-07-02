Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК «Південь»

Станом на 2 липня ворог посилив корабельне угруповання у Чорному морі, на бойове чергування росіяни вивели три носії "Калібрів".

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Ворог продовжує терор України, зокрема і південних її регіонів. Так, близько опівночі над Миколаївщиною влучно відпрацьовано по двох ударних дронах типу “Shahed-136”.

Ближче до світанку зафіксовано активність і тактичної, і стратегічної ворожої авіації.

Водночас у Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв до трьох – на бойове чергування до двох підводних додатково виведено 1 надводний. Сумарний залп “Калібрів” зріс до 16.

Як зауважили у пресслужбі, ракетну атаку ворог спрямував по Одещині і Миколаївщині. Три “Калібри” сили протиповітряної оборони знищили над морем, влучань не допущено.

Раніше у Генштабі повідомили, що вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території Україні.

Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.