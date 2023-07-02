Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК «Південь»

Джерело: Оперативне командування “Південь”
Ворог продовжує терор України, зокрема і південних її регіонів. Так, близько опівночі над Миколаївщиною влучно відпрацьовано по двох ударних дронах типу “Shahed-136”.
Ближче до світанку зафіксовано активність і тактичної, і стратегічної ворожої авіації.
Водночас у Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв до трьох – на бойове чергування до двох підводних додатково виведено 1 надводний. Сумарний залп “Калібрів” зріс до 16.
Як зауважили у пресслужбі, ракетну атаку ворог спрямував по Одещині і Миколаївщині. Три “Калібри” сили протиповітряної оборони знищили над морем, влучань не допущено.
Раніше у Генштабі повідомили, що вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території Україні.
Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
- Ворог здійснив наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, проте безрезультатно.
- В Україні триває 494-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час, станом на 2 липня українські воїни ліквідували більш як 229 тисяч російських загарбників.
- У ніч з 1 на 2 липня російські загарбницькі війська здійснили чергову атаку Києва іранськими безпілотниками типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони виявлено і знищено всі ворожі цілі навколо столиці.