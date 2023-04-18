Станом на 18 квітня в Чорному морі збільшена кількість ракетоносіїв до чотирьох. Наразі два надводних і два підводних ракетоносії можуть мати загальний залп до 24 "Калібрів".

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Натомість у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів, з них чотири носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 36 ракет, повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 24 судна, з них 5 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 10 суден;

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У пресслужбі закликали пильнувати та дотримуватися заходів безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.