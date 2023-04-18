Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Натомість у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів, з них чотири носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 36 ракет, повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 24 судна, з них 5 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 10 суден;
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
У пресслужбі закликали пильнувати та дотримуватися заходів безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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