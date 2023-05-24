Джерело: Оперативне командування “Південь”
Зауважимо, станом на ранок 24 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало шість ворожих кораблів.
Рівень ракетної загрози залишається високим, ретельно відстежують також активність ворожої авіації.
У пресслужбі закликали бути пильними та уважними, не нехтувати власною безпекою. Водночас не фільмувати та не поширювати роботу протиповітряної оборони, а також виважено і з розумінням ставитися до інформаційної тиші під час бойової роботи.
Раніше у Генштабі зазначили, що противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
- За добу російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є поранені, серед них – дитина.
- Росія саботує роботу “зернового коридору”, блокуючи український порт “Південний”. Не дозволяючи суднам заходити у порт, Москва фактично відрізала його від “Чорноморської угоди”.
- Протягом минулої доби ворог декілька разів завдавав ударів по території Очакова на Миколаївщині з артилерії. Внаслідок ворожої атаки є постраждала особа.
- Протягом доби українські захисники знищили два ворожі ударні безпілотники типу “Shahed” та один розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.