Станом на вечір 24 травня у Чорному морі вороже корабельне угруповання становить дев’ять одиниць, серед яких продовжує чергування фрегат-ракетоносій, спорядження якого до восьми "Калібрів".

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Зауважимо, станом на ранок 24 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало шість ворожих кораблів.

Рівень ракетної загрози залишається високим, ретельно відстежують також активність ворожої авіації.

У пресслужбі закликали бути пильними та уважними, не нехтувати власною безпекою. Водночас не фільмувати та не поширювати роботу протиповітряної оборони, а також виважено і з розумінням ставитися до інформаційної тиші під час бойової роботи.

Раніше у Генштабі зазначили, що противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.