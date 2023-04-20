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Ворог збільшив корабельне угруповання у Чорному морі

Станом на 20 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 13 ракет.

Четвер, 20 квітня 2023, 17:42
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Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 44 судна, з них 16 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 35 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Теги: ворожі ракетоносії, корабельне угруповання, ситуація на морі, Чорне море

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