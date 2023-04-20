Ворог збільшив корабельне угруповання у Чорному морі

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 44 судна, з них 16 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 35 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- У розвідці Великої Британії зауважили, що під час візиту президента РФ Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію Херсонщини, він зустрівся з угрупуванням військ “Днепр”, про який раніше було невідомо.
- Згідно з даними секретних документів США – які було “злито” у соцмережі – у повномасштабній війні проти України знищено понад 90% елітних підрозділів спецпризначення РФ. На його відновлення підуть довгі роки.
- Росія за допомогою дослідницьких судів шпигує за критичною інфраструктурою у водах країн Північної Європи. Метою російської військової програми є виявлення розташування вітропарків, також газопроводів, електро- та інтернет-кабелів.