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Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі – ОК «Південь»

Станом на 4 квітня ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі, зокрема на бойове чергування виведено ще один надводний ракетоносій.

Вівторок, 4 квітня 2023, 20:00
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Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Так, наразі в Чорному морі російське корабельне угруповання складається з 11 кораблів, серед яких два надводних та один підводний ракетоносій із потенційно можливим залпом у 20  ракет типу “Калібр”.

Зауважимо на ранок 4 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало сім ворожих кораблів.

В Азовському морі противник утримує один корабель.

У Середземному ж морі знаходиться до 7 російських кораблів, зокрема три носії крилатих ракет “Калібр”, загальним залпом до 20 ракет.

У пресслужбі попередили, що загроза ракетних ударів залишається досить високою, також зберігається мінна небезпека деокупованого суходолу та чорноморського узбережжя. Тож закликали не ігнорувати заходи безпеки і алгоритми дій щодо збереження життя під час повітряної тривоги й артилерійських обстрілів. Та не відхилятися від перевірених маршрутів, не заходити в зони імовірного ураження вибухонебезпечними предметами.

Теги: корабельне угрупування ворога, ОК "Південь", Ракетоносії, ситуація на морі

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