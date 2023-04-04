Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі – ОК «Південь»

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Так, наразі в Чорному морі російське корабельне угруповання складається з 11 кораблів, серед яких два надводних та один підводний ракетоносій із потенційно можливим залпом у 20 ракет типу “Калібр”.
Зауважимо на ранок 4 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало сім ворожих кораблів.
В Азовському морі противник утримує один корабель.
У Середземному ж морі знаходиться до 7 російських кораблів, зокрема три носії крилатих ракет “Калібр”, загальним залпом до 20 ракет.
У пресслужбі попередили, що загроза ракетних ударів залишається досить високою, також зберігається мінна небезпека деокупованого суходолу та чорноморського узбережжя. Тож закликали не ігнорувати заходи безпеки і алгоритми дій щодо збереження життя під час повітряної тривоги й артилерійських обстрілів. Та не відхилятися від перевірених маршрутів, не заходити в зони імовірного ураження вибухонебезпечними предметами.
- Триває чотириста п’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
- В Україні триває 405-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 4 квітня українські захисники ліквідували понад 175 тисяч російських окупантів, з яких 530 – лише за минулу добу.
- У ніч на 4 квітня російські окупаційні війська вчергове здійснили атаку на Україні іранськими дронами-камікадзе. Силами ППО було знищено 14 з 17 ворожих БПЛА.