Триває чотириста шістдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на повній окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 23 атаки, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Вночі з 3 на 4 червня противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Загалом протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

У пресслужбі застерегли, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України надалі залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через ДК України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, також завдав ракетного удару в районі Вовчанськ та авіаційних ударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Васютинське, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку цієї доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі 16 атак противника. Водночас ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення, в тому числі: Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Берислав, Веселе Херсонської області.

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат у живій силі. Зокрема, встановлено, що до одного з підрозділів російських окупаційних військ, який діє на тимчасово захопленій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибув особовий склад з-поміж колишніх засуджених громадян російської федерації у кількості близько 500 осіб. Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з-поміж новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і не сумісних з життям. Також, після цієї події близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу. Нашими захисниками було знищено 1 ворожий розвідувальний БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції радіоелектронної боротьби противника”, – мовиться у зведенні Генштабу.