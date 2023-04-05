Росіяни продовжують маневри в Чорному морі. Попри те, що ворог зменшив кількість своїх кораблів на чергуванні, загроза масованої ракетної атаки залишається високою.

Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь”.

Так, наразі корабельне угруповання зменшено до 14 одиниць. На бойовому чергуванні з шести залишено чотири ракетоносії — два надводних та два підводних. Максимально можливий залп “Калібрів” – 24.

Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий. Продовжуємо відстежувати ситуацію”, – зазначили у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що ситуація на морі змінюється динамічно. Тож закликали сигнали повітряної тривоги сприймати, як безумовне спонукання до чітких оперативних дій.

Зауважимо, станом на ранок 5 квітня у Чорне море росіяни вивели шість носіїв крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 40 ракет.

Тоді ж керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк в етері телемарафону зауважила, що збільшення кількості ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару.

Водночас за добу авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Українські захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два склади боєприпасів, дві позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.