Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь”.
Так, наразі корабельне угруповання зменшено до 14 одиниць. На бойовому чергуванні з шести залишено чотири ракетоносії — два надводних та два підводних. Максимально можливий залп “Калібрів” – 24.
Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий. Продовжуємо відстежувати ситуацію”, – зазначили у повідомленні.
У пресслужбі нагадали, що ситуація на морі змінюється динамічно. Тож закликали сигнали повітряної тривоги сприймати, як безумовне спонукання до чітких оперативних дій.
Зауважимо, станом на ранок 5 квітня у Чорне море росіяни вивели шість носіїв крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 40 ракет.
Тоді ж керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк в етері телемарафону зауважила, що збільшення кількості ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару.
Водночас за добу авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Українські захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два склади боєприпасів, дві позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.
- У тимчасово окупованому Мелітополі російські військові розповсюджують листівки щодо евакуації місцевих мешканців до РФ. Людей лякають майбутнім наступом ЗСУ.
- Протягом доби ворожі війська півсотні разів обстріляли Херсонщину, використавши для цього 299 снарядів, внаслідок чого поранено троє людей.
- У Каховському районі Херсонської області тривають рейдові заходи збройних сил РФ з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також “забороненого” контенту.