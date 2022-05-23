Ворог знищує Сєвєродонецьк для спроби захопити Луганську область — голова ОВА

У Луганській області через інтенсивні бойові дії та обстріли важка ситуація. Окупанти вдалися до тактики знищення Сєвєродонецька, щоб піднести для себе велику перемогу.

Про це повідомив керівник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами керівника ОВА, у регіоні важка ситуація, оскільки загарбники кинули і сили на те, щоб захопити Луганську область. Їхня “величезна мета та великий план стратегічний” полягає у тому, щоб вийти на адміністративні кордони.

“Але, навіть, якби вони захопили Сєвєродонецьк, чи перерізали трасу Лисичанськ – Бахмут, то це вони б вже передавали, як велика перемога”, – сказав очільник області.

Окупанти намагаються пройти достатньо малу територію Луганської області вже майже три місяці. Росіяни перейшли до тактики тотального знищення Сєвєродонецька. Ворог намагається прорвати лінію фронту також на інших напрямках.

Сергій Гайдай зазначив, що разом з росіянами воюють зрадники, тобто бойовики так званої “ЛНР”, які знають місцевість. Вони постійно обстрілюють дорогу, яка веде до Сєвєродонецька, бо вона стала єдиним шляхом. Через інтенсивні атаки ускладнюється евакуація та доставлення гуманітарних вантажів.

Водночас українські сили готуються до масштабного контрнаступу. Раніше очільник Луганської ОВА заявляв, що у регіоні залишалися близько 40 тисяч цивільних жителів, які відмовлялися евакуюватися.