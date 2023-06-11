Ворог зосереджує зусилля на чотирьох напрямках, протягом доби відбулось 19 зіткнень – Генштаб

Триває чотириста сімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Вночі російські окупанти завдали чергового масованого авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні БпЛА типу “Shahed-131/136”. Всього, протягом доби, ворог завдав 25 авіаційних ударів. Також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У пресслужбі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. РБ і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, на її полігонах триває підготовка окремих підрозділів противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білопілля Сумської області та Колонтаїв Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаударів по населених пунктах Невське Луганської, а також Іванівка та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів в районі Торецька Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав, там же завдав авіаційних ударів.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 12 ворожих атак в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Благодатне та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новоберислава та Козацького Херсонської області.

У пресслужбі Генштабу зазначили, що серед мобілізованого особового складу противника відзначаються пригнічений настрій через нерозуміння завдань та цілей так званої “спеціальної воєнної операції”. Також на моральний стан росіян впливає невизначеність термінів залучення до бойових дій та перебування у складі збройних сил.

РФ, у розв’язаній нею війні, продовжує зазнавати значних втрат у живій силі. Зокрема, через безрезультатні штурмові дії та спроби покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку, багато особового складу втратили підрозділи повітряно-десантних військ.

Оборонній промисловості РФ даються взнаки міжнародні санкції. За наявною інформацією, великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва, заборонені до використання через їх самодетонацію. До того ж відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою.