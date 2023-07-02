Триває чотириста дев’яносто четверта доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Протягом доби російські окупанти завдали 11 ракетних ударів та застосували 8 іранських ударних БпЛА типу “Shahed”.

Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури, постраждали і мирні люди.

У пресслужбі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Сіверська на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії в районі міста Авдіївка. Там же завдав авіаційного удару.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Богоявленки. Здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.