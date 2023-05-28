Триває чотириста п’ятдесята дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. РФ не відмовляється від планів щодо подальшої окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 18 ворожих атак.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Противник не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Так, за уточненою інформацією, цієї доби, вночі, РФ завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”, 58 із 59 було знищено нашими захисниками.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У пресслужбі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Кіндратівки, Басівки, Могриці, Миропілля та Славгорода Сумської області та Плетенівки і Вовчанських Хуторів Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безрезультатні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Ягідне Харківської області; Сергіївка, Білогорівка Луганської області; Іванівка, Спірне, Рай-Олександрівка, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Предтечине, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк, Яблунівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки, Водяного, Первомайського.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледара.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

У Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу “шторм-z” російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. Також, в районі Бахмута, дезертирували близько 30 осіб з ПВК “Вагнер”, які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку.

Водночас триває примусова паспортизація громадян України у Нижньосірогозькому районі тимчасово захопленої території Херсонської області. Зокрема, російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна. Так, місцевим громадянам з українським паспортом, водійським посвідченням та технічним паспортом на транспортний засіб, погрожують конфіскацією в разі відмови отримання документів російського зразка.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс С-300, 3 пункти управління та склад боєприпасів противника”, – мовиться у зведенні Генштабу.