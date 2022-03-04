Про це сповістив очільник місцевої Облдержадміністрації Віталій Кім.

За його словами, з боку України, на щастя, не було жодних втрат. Однак, російські загарбники поки теж “не підбиті та не спалені”, тому битва не завершена. Вночі наступу не очікується, хоча у передмісті все ще міститься ворожа техніка.

“Ми своє не здамо, будемо оборонятися чим можемо і поки що можемо. У самому місті ворогів немає. Можемо спати спокійно, я так думаю”, – наголосив Віталій Кім.

Також він підтримав мешканців Херсона і попросив не здаватися, адже зовсім скоро їх теж звільнять.