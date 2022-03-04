Про це сповістив очільник місцевої Облдержадміністрації Віталій Кім.
За його словами, з боку України, на щастя, не було жодних втрат. Однак, російські загарбники поки теж “не підбиті та не спалені”, тому битва не завершена. Вночі наступу не очікується, хоча у передмісті все ще міститься ворожа техніка.
“Ми своє не здамо, будемо оборонятися чим можемо і поки що можемо. У самому місті ворогів немає. Можемо спати спокійно, я так думаю”, – наголосив Віталій Кім.
Також він підтримав мешканців Херсона і попросив не здаватися, адже зовсім скоро їх теж звільнять.
“Ви сьогодні всім показали, що Херсон – це Україна”, – констатував Кім.
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