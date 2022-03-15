Ворожа колона техніки відступає від Миколаєва до Херсона – голова ОДА

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

У Миколаївській області тривають бої. Наразі відбувається зачистка кількох сіл, де знаходяться ворожі танки.

“Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці через Херсон у бік від Миколаївської області чухає колона окупантів. Вони біжать”, — зазначив Віталій Кім.

За його інформацією, окупанти можливо готуються до масового обстрілу Херсону. Проте Збройні сили України не планують нападати на власне місто та знищувати інфраструктуру. Віталій Кім закликав слідкувати за новинами та переміщенням військ.

Також у Миколаївській області рятувальники розібрали завали школи в селі Зелений Гай. Врятували трьох поранених та витягнули тіла семи загиблих.